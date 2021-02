Speyer. Ein buntes Treiben in der Maximilianstraße vor dem Speyerer Dom wird es wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht geben. Dennoch soll die Messe „Wein am Dom“ kein zweites Mal ausfallen. So wollen die beiden Veranstalter – Pfalzwein und Landwirtschaftskammer – neue Wege beschreiten. Statt einer stationären Weinmesse in der Domstadt werde es in diesem Jahr ein Wein-Online-Event geben.

„Mit herausragenden Weinen, tollen Persönlichkeiten und vielen Überraschungen immer direkt live aus dem Historischen Ratssaal in Speyer wollen wir die Wein am Dom in diesem Jahr feiern“, berichtet ein Pfalzwein-Sprecher. In den Abendstunden des 9., 10. und 11. April sollen Moderatoren zu zwölf verschiedenen Themen beste Weine aus der ganzen Pfalz präsentieren. Durch den Abend führen neben den Pfälzer Hoheiten, Sommeliers, ein Instagram-Weinprofi und die Inhaberin von Weinläden in St. Pauli und Köln. Für Unterhaltung sorgt der Pfälzer Comedian Tim Poschmann vom Deidesheimer Boulevardtheater.

Pakete für Zuhause

Damit Weinfans zu Hause nicht auf dem Trockenen sitzen, können sie, passend zu den zwölf Themen, jeweils ein Weinpaket bestellen und live mitprobieren. Ab 15. März sind die Pakete im Internet zu haben.