Weihnachtsmarkt in Heidelberg

Heidelberg. Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Heidelberger Altstadt ist geht noch bis zum 22. Dezember. Laut Heidelberg Marketing kann es aufgrund der dynamischen Pandemielage kurzfrist zu Änderungen kommen.

Wo findet der Weihnachtsmarkt statt?

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt erstreckt sich traditionell über sechs Plätze entlang der Hauptstraße. Man kann vom Bismarckplatz am Eingang zur Fußgängerzone über den Anatomiegarten, den größten Teil des Weihnachtsmarktes am Universitätsplatz sowie den Marktplatz mit dem Heidelberger Fass bis hin zum Winterwäldchen am Kornmarkt und der Eisbahn am Karlsplatz flanieren.

Wann findet der Weihnachtsmarkt statt?

Vom 18. November bis 22. Dezember. Die Stände am Bismarckplatz und das Winterwäldchen am Kornmarkt heißen die Besucherinnen und Besucher bis einschließlich 1. Januar 2022 willkommen, die Eisbahn am Karlsplatz bleibt bis 9. Januar 2022 geöffnet.

Welche Corona-Regeln gelten?

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt findet unter der 2Gplus-Regel statt. Geimpfte und Genesene benötigen also zusätzlich einen negativen Schnelltest. Die Maskenpflicht gilt an allen Ständen. Die medizinische Maske darf nur zum Trinken und Essen abgesetzt werden. Neben Geimpften und Genesenen haben auch Schülerinnen und Schüler unter 17 Jahren mit ihrem Schulausweis Zutritt. Geimpfte erhalten auf Wunsch ein Band, mit dem sie sich bei einem Ortswechsel auf einen anderen Platz als geimpft ausweisen können. Die vier Plätze des Weihnachtsmarktes - Universitätsplatz, Marktplatz, Kornmarkt und Karlsplatz - sind eingezäunt.

Was kostet der Glühwein?

Die Preise variieren je nach Art des Heißgetränks. Der klassische rote Glühwein (0,2l) kostet drei Euro.

Welche Besonderheiten bietet der Heidelberger Weihnachtsmarkt?

„Aufgrund dieser besonderen Umstände und Regelungen wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas anders aussehen als gewohnt. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch unter diesen Voraussetzungen endlich wieder die tolle Atmosphäre erleben werden, für die wir unseren Heidelberger Weihnachtsmarkt lieben", sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Welche Parkmöglichkeiten gibt es?

Die Parkhäuser im Stadtgebiet sind geöffnet. Es wird jedoch aufgrund der Lage in der Altstadt eine Anreise mit dem ÖPNV empfohlen. Die Bushaltestelle Universitätsplatz wird während des Zeitraums des Weihnachtsmarkts nicht angefahren.