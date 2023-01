Weihnachtsmann versucht vergeblich in Osthofener Tankstelle einzubrechen

Osthofen. Ein Unbekannter in einem Weihnachtsmannkostüm hat in der Nacht auf Donnerstag versucht in eine Tankstelle in Osthofen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann kurz vor 3 Uhr auf einem Fahrrad auf das Gelände in der Rheinstraße und versuchte anschließend mit einem Hammer dort die gläserne Eingangstür der Tankstelle einzuschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf einer Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie der bislang unbekannte Täter sich noch mehrfach gegen die Tür warf, bevor er sein Vorhaben schließlich abbrach und mit seinem Fahrrad davonfuhr. Der kuriose Einbruchsversuch fiel durch die Beschädigung der Eingangstür erst am Donnerstagmorgen auf.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241/8520 bei der Polizei zu melden