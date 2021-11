Weihnachtsmärkte schließen wieder

Rhein-Neckar. Angesichts der aktuellen Corona-Situation ziehen die ersten Städte die Reißleine und schließen die Weihnachtsmärkte. So öffnete nach Angaben der Verwaltung in Neustadt das Budendorf in der Innenstadt am Dienstag das letzte Mal, seit 18 Uhr bleiben die Hütten geschlossen. Auch alle weiteren städtischen Veranstaltungen im Dezember wurden abgesagt. Dies sei das Ergebnis einer eingehenden Lageberatung mit dem Krankenhaus Hetzelstift sowie im Krisenstab der Stadt, heißt es in der Mitteilung.

Der Weihnachtsmarkt war am 22. November geöffnet worden. „Die Stadtverwaltung ist auch davon überzeugt, dass Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen kein Pandemietreiber sind. Dennoch sieht sich die Stadt aufgrund der aktuellen Corona-Situation gezwungen, ein klares Signal zu setzen: Für den Schutz des Gesundheitssystems sind deutliche Kontaktbeschränkungen unabdingbar.“ Dies sei in erster Linie eine Bitte des Krankenhauses Hetzelstift. Ärzte und Pflegekräfte seien am Limit, die Auslastung der Intensivstation steige.

Die Stadt Landau hat ebenfalls auf die verschärfte Corona-Lage reagiert. Am Samstag, 4. Dezember, kann der Thomas-Nast-Nikolausmarkt letztmals in diesem Jahr besucht werden, teilte die Verwaltung mit. Das entschied der Stadtvorstand um Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Dienstag bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung. Bereits am Mittwoch gelte auf dem Gelände sowie auf den direkten Verbindungswegen täglich von 11 bis 20 Uhr eine Maskenpflicht. Außerdem wurden die Öffnungszeiten verkürzt. So haben Buden, Stände und Fahrgeschäfte des Nikolausmarkts nur bis 19 Uhr geöffnet. Einzelne Attraktionen wie die Eislaufbahn sollen jedoch auch über Samstag hinaus in der Innenstadt verbleiben.

Auch in Brühl ist der Weihnachtsmarkt abgesagt worden. Das teilte die Gemeinde in einer Stellungnahme mit. Geplant war die Veranstaltung für Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember.

Die Stadt Speyer hat ihre Allgemeinverfügung ebenfalls der Situation angepasst, wie die Stadtverwaltung mitteilte. So haben ab Mittwoch auf dem Weihnachtsmarkt nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Bereich der Schlittschuhbahn sowie zu allen Plätzen, in denen Nahrungsmittel und Getränke verzehrt werden. jei/her