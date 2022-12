Weihnachtsbaumdiebstahl in Mannheim und Dannstadt-Schauernheim

Mannheim/Dannstadt-Schauernheim. Unbekannte Täter haben in Mannheim und Ludwigshafen Weihnachtsbäume gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Täter zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, auf die Verkaufsfläche eines Weihnachtsbaumverkaufes in der Lampertheimer Straße in Mannheim eingedrungen und hat Weihnachtsbäume im Gesamtwert von 675 Euro gestohlen.

Bereits in der Nacht zuvor kam es zu einem ähnlichen Diebstahl an selber Örtlichkeit. Hier wurden bereits 15 Weihnachtsbäume im Gesamtwert von rund 950 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/718490 zu wenden.

Auch in Dannstadt-Schauernheim entwendeten Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag circa 40 Tannen aus dem umzäunten Gelände eines Christbaumverkäufers, welches zwischen der Autobahnausfahrt und dem Ortseingang liegt. Der entstandene Schaden wird auf circa 2 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Hinweise dazu erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der Rufnummer 06235/495-0.