Weihnachtsbaum verursacht 20.000 Euro Schaden

Schriesheim. Ein in Brand geratener Weihnachtsbaum hat am Donnerstag einen Schaden von etwa 20.00 Euro verursacht. Über die Rettungsleitstelle der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar wurde zuvor ein Brand in einer Doppelhaushälfte in Schriesheim-Altenbach gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich dabei um einen Weihnachtsbaum handelte und konnten den Brand unmittelbar löschen. Die Bewohner des Hauses hatten sich zuvor selbstständig vor den Flammen in Sicherheit gebracht, sodass niemand verletzt wurde. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnten als vermeintliche Brandursache mehrere Bienenwachskerzen festgestellt werden.

