Wegen zu lauter Musik mit Luftdruckpistole bedroht

Ludwigshafen. Am Montagsoll ein 49-Jähriger gegen 14.45 Uhr einen 27-Jährigen mit einer Luftdruckpistole in Mundenheim bedroht haben, schreibt die Polizei jetzt. Da zunächst unklar war, ob es sich um eine scharfe Schusswaffe handelte, rückten starke Polizeikräfte an. Beamte der Polizei Ludwigshafen trafen den 49-Jährigen vor Ort an und fanden bei ihm eine Luftdruckpistole, die sichergestellt wurde. Grund für die Bedrohung soll ein Streit wegen zu lauter Musik gewesen sein.

