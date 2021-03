  Wegen Maskengeschäften: Baldauf fordert sofortigen Mandatsverzicht

Mainz. Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, hat die beiden Unions-Abgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und Nikolas Löbel (CDU) aufgefordert, wegen ihrer Maskengeschäfte umgehend ihre Bundestagsmandate niederzulegen oder sie ansonsten aus der Fraktion auszuschließen. "Ich bin entsetzt über das, was passiert ist. Das ist höchst unanständig", sagte der CDU-Fraktionschef im Mainzer Landtag der "Bild am Sonntag".

Der Mannheimer CDU-Abgeordnete Löbel hatte am Freitag eine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken bestätigt. Löbels Firma hat demnach Provisionen von rund 250 000 Euro kassiert, weil sie Kaufverträge über Masken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelt hatte. Nüßleins Anwalt hatte am Freitag angekündigt, dass sich der 51-Jährige wegen der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen aus der Bundespolitik zurückziehen werde. Gegen den Parlamentarier wird wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit im Zusammenhang mit dem Ankauf von Masken ermittelt.

Für die schlechten Umfragewerte der CDU machte Baldauf laut Zeitung auch die Bundesregierung verantwortlich: "Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten haben zu schlecht kommuniziert, was sie beschlossen haben und wie sie es umsetzen wollen." Die CDU brauche in dieser Woche "eine Kommunikationsoffensive, damit die Bürger den Lockdown und die Öffnungen verstehen würden".

CSU-Generalsekretär Markus Blume setzte dem Blatt zufolge eine Frist von vier Wochen, in der sich das Corona-Management und die Werte für die Union verbessern müssten. "Auf die nächsten vier Wochen kommt es an. Die Performance jetzt entscheidet über den Verlauf des Jahres 2021", wurde er zitiert.