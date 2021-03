Mannheim. Wie jedes Jahr wird wegen der Krötenwanderung im Käfertaler Wald ein kurzer Straßenabschnitt in der Nähe des Karlsterns gesperrt. Das teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag mit. Der Kurvenbereich zwischen Lampertheimer Straße und Karlsternstraße werde voraussichtlich bis 10. April 2021 nicht befahrbar sein. Eine Umleitung, so die Mitteilung, werde eingerichtet. Die Parkplätze um den Karlstern können jedoch weiterhin genutzt werden.

Kröten wandern zum Karlsternweiher

Die Krötenwanderung setzt aktuell aufgrund der milden Temperaturen ein. Wie es vonseiten der Stadt heißt, lebt im Käfertaler Wald die besonders geschützte Erdkröte. Sie wandern aus ihren Winterquartieren zum Karlsternweiher, um dort zu laichen. Damit die Tiere sicher über die Straße kommen, wird der Kurvenbereich während der Wanderperiode gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung finden Sie hier.

Amphibienwanderung am Viernheimer Weg

Auch am Viernheimer Weg (K9754) zwischen Blumenau und Sandtorf werden Amphibien wie Erdkröten, Springfrösche und Molche auf Wanderschaft gehen. Hier werde es jedoch keine Straßensperrung geben, so die Stadt. Hinweisschilder werden aber auf die Amphibienwanderung aufmerksam machen und zu langsamem Fahren auffordern. Entlang der Straße steht ein flexibler Amphibienschutzzaun aus Gewebeplane. Ehrenamtliche Helfer*innen des Naturschutzbunds (NABU) sammeln die Tiere am Zaun ein und bringen sie auf die andere Straßenseite.

Wer mithelfen möchte, bekommt nähere Informationen bei Michael Günzel vom NABU: michael_guenzel@t-online.de.