In den USA - genauer gesagt in einem Vorort von Houston (Texas) - ist das Fass schon übergelaufen. 153 Menschen arbeiten dort nach einem Bericht der „Washington Post“ vom Dienstag nicht mehr im Houston Methodist Hospital, weil sie sich gegen eine Corona-Impfung wehren. Dass sich der Konflikt im Ludwigshafener Klinikum in ähnlicher Weise zuspitzt, ist bisher wenig wahrscheinlich (wir

...