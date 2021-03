Frankenthal. Ein Abluftfilter hat am Dienstagmorgen zu einem Brand auf dem Firmengelände in der Zeppelinstraße in Frankenthal geführt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Funkenflug hierfür verantwortlich war. Von einer Straftat wird nach dem Abschluss der Ermittlungen nicht ausgegangen. Der Schaden beträgt laut Angaben der Polizei rund 5000 bis 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

