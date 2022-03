Wegen brennendem Müllfahrzeug: Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf L 600

Leimen-Lingenthal/Gaiberg. Wegen einem brennenden Müllfahrzeug kommt es derzeit auf der L 600 von Gaiberg in Richtung Leimen, aber auch in der Gegenrichtung, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort konnte der Fahrer den unbeladenen Wagen auf einem Weg abseits der L 600 abstellen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Wie die Polizei mitteilte, sollen Verkehrsteilnehmer den Bereich möglichst meiden und andere Routen wählen. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.

