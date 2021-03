Mannheim. Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am Donnerstagmorgen im Kinderhaus Käfertal gekommen. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilt, klagten zwei Mitarbeiter der Stadt und eine Erzieherin über Augenreizungen, nachdem sie wegen Wartungsarbeiten im Heizraum des Kindergartens waren. Das Gebäude wurde umgehend geräumt und die Kinder bis zur Abholung durch ihre Eltern in einer nahe gelegenen Schule untergebracht. Die 62 Kinder sowie die Mitarbeiterinnen des Kindergartens wurden nicht verletzt. Die drei Betroffenen wurden vom gerufenen Rettungsdienst behandelt.

Ursache der Reizungen ist, so vermutet die Feuerwehr, Reinigungsmittel. Werde ein Raum nicht regelmäßig gelüftet, könne es zu Ausgasungen kommen. Die vor Ort ermittelten Messwerte zeigten keine Gefahrstoffkonzentrationen an. Am Donnerstagnachmittag werde hierzu eine Kontrollmessung durchgeführt. Zwischenzeitlich wurde der Raum gelüftet. Der Kindergarten bleibt am Donnerstag geschlossen.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Straße "Auf dem Sand" zwischen Rollbühlstraße und Edison-/Schwalbenstraße nach einer zwischenzeitlichen Sperrung wieder befahrbar.