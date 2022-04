Wasserspiele ab 2023 - Holiday Park in Haßloch investiert 65 Millionen Euro

Haßloch.. Der Holiday Park in Haßloch investiert in den nächsten drei Jahren insgesamt 65 Millionen Euro in die Entwicklung des Freizeitparks. Wie auf der Homepage mitgeteilt wurde, haben die Bauarbeiten für eine Neuheit bereits begonnen: Pünktlich zur Saison 2023 soll ein Wasserspielplatz mit Wasserrutschen und interaktiven Spielelementen parat stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Direkt neben dem Haupteingang entsteht zudem ein 4000 Quadratmeter großer Schwimmbadkomplex mit einem Wellenbecken, einem Wildwasserfluss, mehreren Kinderbecken, einem Außenbecken und mehreren Wasserrutschen. Ziel des 22,5 Millionen Euro teuren Investments sei es, den Holiday Park als Mehrtagesdestination zu etablieren, hieß es. Dazu wird auch das erste parkeigene Hotel gebaut – als großer Bienenstock gestaltet. Die Baukosten des Komplexes mit 350 Betten beziffert der Holiday Park mit insgesamt 20 Millionen Euro.