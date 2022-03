Wasserrohrbruch in Hockenheim - Wasser nicht verwenden

Hockenheim/Reilingen. Aufgrund eines Wasserrohrbruches in der ersten Hauptleitung zwischen Reilingen und Hockenheim ist das Wasser im Bereich zwischen Hockenheim Zentrum bis nach Reilingen derzeit nicht benutzbar. Wie die Stadtverwaltung am Dienstagmittag mitteilte, wird das Wasser derzeit auf die zweite Hauptleitung umgeleitet, da diese die Flussrichtung ändert, haben sich dort jedoch Ablagerungen abgesetzt. Es kann bis zu einem Tag dauern, bis diese sich vollständig gelöst haben. Das Wasser kann ausschließlich als Spülwasser in der Toilette genutzt werden, auf keinen Fall als Lebensmittel oder zum Wäsche waschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Nachfrage teilte eine Sprecherin der Stadt Hockenheim mit, dass die Stadtwerke derzeit nicht klar abgrenzen können, welche Gebiete betroffen seien. "Wenn das Wasser braun oder verschmutzt ist, dann nehmen Sie es bitte nur für die Klospülung. Wenn es klar ist, kann es genutzt werden", erklärte die Sprecherin.

Eine Baufirma hat bereits mit der Behebung des Schadens begonnen. Bei Fragen wenden sich Bürgerinnen und Bürger an die Stadtwerke Hockenheim unter Telefon 06205/28 55 514. Die Stadtverwaltung Hockenheim bittet um Beachtung.