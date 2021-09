Wasser im Kreis Germersheim muss nicht mehr abgekocht werden

Kandel. Nach dem Fund von Keimen im Trinkwassersystem ist nun Entwarnung für den Landkreis Germersheim gegeben worden. Am dritten Tag in Folge seien die Grenzwerte nicht überschritten worden, teilte die Kreisverwaltung in Germersheim am Freitag mit. Das Gesundheitsamt im Kreis hob daher die vorsorgliche Abkochempfehlung auf. Die Keime waren am Montag im Wasserleitungssystem der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Kandel entdeckt worden. Es wurde ein Trinkverbot für die Schule ausgesprochen.

"Auch wenn sich die Lage an der IGS in Kandel zu entspannen scheint, werden wir das Trinkverbot aufrechterhalten", sagte Fritz Bechtel, Landrat im Landkreis Germersheim. "Es besteht jedoch kein Grund zur Beunruhigung."