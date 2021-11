Waschanlage haftet nicht immer

Frankenthal. Der Betreiber einer Waschanlage muss für entstandene Schäden an Autos nicht immer aufkommen. Das hat das Landgericht Frankenthal in einem aktuellen Urteil entschieden. Bei dem Fall hatte ein Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis Klage gegen den Betreiber einer Waschanlage eingereicht. Er wollte seinen SUV von außen reinigen lassen und fuhr in die Waschanlage. Eingewiesen wurde er dabei von einem Mitarbeiter. „Kurz vor der ersten Waschrolle wurde das auf dem Förderband laufende Fahrzeug linksseitig leicht angehoben“, schreibt das Landgericht in einer Pressemitteilung. Die Waschanlage wurde gestoppt. Am Auto waren leichte Beschädigungen zu sehen. Der Fahrzeughalter forderte deshalb ein, dass der Betreiber für den Schaden aufkommen soll. Vor dem Landgericht hatte die Klage keinen Erfolg.

Zwar muss ein Waschanlagenbetreiber normalerweise für Schäden aufkommen, allerdings nicht, wenn er nachweisen kann, dass der Schaden trotz „pflichtgemäßer Sorgfalt“ nicht zu vermeiden gewesen ist. Das sei laut Landgericht bei dem Urteil der Fall gewesen. Das konnte der Waschanlagenbetreiber nachweisen. Die Anlage werde halbjährlich gewartet und der Waschvorgang täglich bei einer Testwäsche geprüft, bei dem ein Mitarbeiter die Anlage abläuft. Dabei seien an diesem Tag keine Fehler aufgetreten. Auch nach dem Vorfall mit dem SUV habe es am gleichen Tag keine weiteren Vorfälle gegeben. Der Fahrzeughalter muss für den entstandenen Schaden nun selbst aufkommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt. vs