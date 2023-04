Was tun bei einem Schweinepest-Ausbruch? Minister bei Seuchenübung in Mosbach

Mosbach. Auch wenn es aktuell keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Baden-Württemberg gibt, haben die Behörden im Land drei Tage lang den Umgang mit der Tierseuche geübt. "Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest erfordert aufgrund der vielen betroffenen Bereiche - Veterinärwesen, Jagd, Forst, Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz, Katastrophenschutz - mehr als jede andere Tierseuche die Einbindung der gesamten jeweiligen Verwaltungseinheiten", erklärte der Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk (CDU), am Samstag. Er verschaffte sich in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Eindruck vom Abschluss der Übung.

Dabei ging es unter anderem um das Aufspüren verendeter Wildschweine mit Hilfe von Kadaversuchhunden, den Einsatz von Drohnen, Desinfektionsschleusen sowie das Vorgehen in Betrieben im Seuchenfall. Die Übung habe für die weiteren Vorbereitungen auf einen ASP-Ausbruch im Land viele Erkenntnisse gebracht, die nun ausgewertet und bei der weiteren Umsetzung des Maßnahmenplans zur Vorbeugung der Einschleppung und Bekämpfung der ASP berücksichtigt würden.

Die Krankheit ist eine für den Menschen ungefährliche Virusinfektion. Für Haus- und Wildschweine ist sie jedoch höchst ansteckend und verläuft in der Regel tödlich. Der erste Fall in Deutschland wurde am 10. September 2020 bei einem Wildschwein in Brandenburg nachgewiesen. Im Mai vergangenen Jahres gab es einen Ausbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Forchheim (Landkreis Emmendingen).

Weitere Ausbrüche im Südwesten wurden laut einem Ministeriumssprecher nicht verzeichnet. Der Fall habe gezeigt, welch schwerwiegende Konsequenzen das Auftreten des Virus habe, etwa auf Schweinehalter, die Jagd in der Region oder die Produktion von Pflanzen und die Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen. Das alles sei auch enorme Kosten verbunden, deswegen müsse alles unternommen werden, um die Schweinepest von Haus- und Wildschweinen fernzuhalten.