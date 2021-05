Was Pfälzerwald und Ayers Rock gemeinsam haben

Neustadt. Der Koalitionsvertrag der neuen grün-rot-gelben Regierung in Mainz sorgt für Wirbel. Weil sich in den Entwicklungszonen des Pfälzerwaldes künftig Windräder drehen dürfen, hat die Initiative Pro Pfälzerwald eine Online-Petition gestartet, die bislang mehr als 8250 Menschen unterschrieben haben. Unter dem Motto „Finger weg vom Pfälzerwald“ wollen die Vorsitzende Cornelia Hegele-Raih und ihre Mitstreiter die Öffnung des Biosphärenreservats für Windräder verhindern.

Besonders ärgerlich sei es, dass die FDP ihren Wählern vor der Wahl versprochen habe, dass sie Windrädern im Pfälzerwald nicht zustimmen werde. „Etliche Menschen haben die FDP vor allem deswegen gewählt! Es ist weiterhin respektlos gegenüber den französischen Partnern, schließlich haben diese sich eindeutig dazu bekannt, die Nordvogesen als Teil des Biosphärenreservats freizuhalten von Windrädern“, erläutert Hegele-Raih.

„Vorbelastete Flächen“

Diese Windkraftanlagen stehen neben der Autobahn 61. © Bernhard Zinke

Problematisch sei bereits die Formulierung, wo künftig Windräder aufgestellt werden könnten. Laut Koalitionsvertrag sollen sie in der Entwicklungszone des Biosphärenreservats entlang von Autobahnen, Bahntrassen oder „auf vorbelasteten Flächen“ zulässig sein. „Wenn man dieser Argumentation folgt, ist der Pfälzerwald ab dem Bau der ersten Anlage vorbelastet. Das ist so, als würde man sagen: Wenn ein Fluss schon vergiftet ist, dann kann man ja ruhig noch weiteren Dreck hineinkippen“, so Hegele-Raih. Der Vorsitzende des Bezirkstags Pfalz, Theo Wieder (CDU), gibt zu bedenken, dass die Entwicklungszone etwa 80 Prozent der gesamten Fläche des Pfälzerwaldes umfasst. Das Unesco-Nationalkomitee Mensch und Biosphäre habe empfohlen, die Kern-, Pflege- und bewaldeten Entwicklungszonen frei von Windkraftanlagen zu halten. Deshalb werde sich der Bezirkstag mit dem Komitee in Verbindung setzen, das über die Einhaltung der Regeln für Biosphärenreservate wacht, und allen Entwicklungen widersprechen, die den Schutzstatus der Unesco gefährden.

Klimawandel angekommen

Der Verband für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz sieht die Sache anders. „Der Klimawandel ist im Biosphährenreservat angekommen und übt einen enormen Druck auf die Tier- und Pflanzenarten aus“, sagt Sprecher Guido Dahm. Nach Auffassung des Verbandes werde die Klimakatastrophe durch die Verhinderung von Windrädern verschärft. Die Aufstellung einer Anlage sei natürlich eine einmalige Störung. Sobald ein Windrad stehe, könnten drumherum aber wieder unberührte Waldflächen entstehen. Kein Verständnis hat der Verband dafür, dass auch auf Flächen im Pfälzerwald, wo keine Bäume mehr stehen – wie auf dem Grünstadter Berg –, Windräder mit dem Argument des Waldschutzes verhindert würden.

Für die Initiative steht indes fest, dass die Unesco den Status Biosphärenreservat wegen der Besonderheit des Pfälzerwaldes davon abhängig gemacht hat, dass eben keine Windräder darin gebaut werden. „Der Pfälzerwald spielt in einer Liga mit dem Ayers Rock, der Serengeti oder den Niagara Fällen, die ebenfalls ganz oder teilweise Biosphärenreservate sind, wo aber keiner auf die Idee kommen würde, Windkraftanlagen aufzustellen“, sagt der ehemalige Vorsitzende des Unesco-Komitees Martin Waldhausen.