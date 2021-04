Wie viel Sommerurlaub ist drin im Jahr 2021? Sicher scheint schon jetzt, dass wohl nie so viele Wohnmobile auf deutschen Straßen unterwegs gewesen sein werden wie im zweiten Sommer der Corona-Pandemie. Sebastian Erny ist Leiter der Wohnmobilvermietung bei Schneider Caravaning (ADAC Wohnmobilvermietung) in Heidelberg und hat es als sehr auffällig empfunden, was in den letzten Wochen passiert

