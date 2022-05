Warum immer mehr Bauern aufgeben

In den vergangenen 60 Jahren sind mehr als 90 Prozent der Höfe in Rheinland-Pfalz verschwunden – weil die Landwirte massiv unter Druck stehen. Von Agnes Polewka

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© istock

Thomas Schicks Leben ist eng mit der Landwirtschaft verbunden. Mit dem Boden und dem Wetter, den Jahreszeiten. Die Arbeit mit den Händen hat in seiner Familie Tradition. Eine harte Arbeit. Aber eine, die etwas bedeutet. Dennoch beschließt er 2018, den elterlichen Betrieb im südpfälzischen Zeiskam nicht fortzuführen. „Für mich stand fest, dass ich die nächsten 20, 25 Jahre nicht unter diesen Voraussetzungen weiterarbeiten wollte“, sagt der 51-Jährige.

Schicks Entscheidung ist kein Einzelfall, sondern Teil einer Entwicklung, die sich bereits seit Jahrzehnten abzeichnet – und verstärkt: Landwirte entscheiden sich mehr und mehr dagegen, den elterlichen Hof weiterzuführen und geben ihn auf.

„Tatsächlich beobachten wir diesen Trend in Rheinland-Pfalz deutschlandweit am stärksten“, sagt Andreas Köhr, Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. Laut Statistischem Landesamt gab es 2021 rund 15 900 landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz. Zum Vergleich: 1960 waren es noch 168 128. „Mehr als 90 Prozent der Höfe sind verschwunden“, sagt Köhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weil es in Rheinland-Pfalz im deutschlandweiten Vergleich traditionell besonders viele kleinere Höfe gibt, verschwinden hier auch mehr landwirtschaftliche Betriebe.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Auflagen für Landwirte in Deutschland sind streng. Zum Beispiel mit Blick auf den Umwelt- und Gewässerschutz, aber auch, was die Beschäftigung der Mitarbeiter angeht. Hohe Standards seien an sich etwas Gutes, sagt Verbandssprecher Köhr. Aber: „Für Importländer gelten teils andere Maßgaben, und das erschwert die Konkurrenzfähigkeit.“

Gleichzeitig verbringen die Landwirte immer mehr Zeit in ihren Büros, sind mit Dokumentationen und Anträgen beschäftigt, darum bemüht, Fristen einzuhalten. Das kostet viel Zeit. Zeit, die die Bauern lieber auf ihrem Feld oder im Weinberg verbringen würden.

Am größten ist der Schwund bei den Viehbauern. In der Vorderpfalz und in Rheinhessen spielen Schweine- und Rinderbetriebe heute fast keine Rolle mehr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aber auch die Gemüse- und Obstbauern ächzen unter den Rahmenbedingungen des Marktes. „Bei den Weinbauern sieht es besser aus, die Winzer haben weniger Schwierigkeiten damit, die Betriebsnachfolge zu sichern“, sagt Köhr.

Dies liege vor allem am Produkt. Jungwinzer können sich ausprobieren, experimentieren, etwas Neues schaffen. Außerdem erschließt sich ihnen ein ganzes Portfolio an Marketingmöglichkeiten. „Bei Radieschen funktioniert das aber nicht“, sagt Köhr.

Genaue Zahlen auf regionaler Ebene – etwa für den Rhein-Pfalz-Kreis, den Kreis Bad Dürkheim oder die Südliche Weinstraße – zu finden, gestaltet sich schwierig. Die, die es gibt, weisen methodische Schwächen auf, umfassen nicht alle Rechtsformen, die Hofbetreiber wählen.

„In meinem Umfeld machen neun von zehn Landwirten nicht weiter“, sagt Thomas Schick. Der Zeiskamer Obst- und Gemüsebauer lehnt sich auf seinem Stuhl in der alten Produktionshalle zurück. Wo früher vier Packanlagen standen, befindet sich heute „SCHICKes Café“. Viel Holz, rustikale Tische. Thomas Schick hat mit seiner Familie die alte Halle zum modernen Hofcafé umgebaut. Am Wochenende vermietet die Familie die Halle für Hochzeiten und Geburtstage. In einem kleinen Laden im hinteren Teil verkaufen die Schicks frisches Obst und Gemüse. Aus eigenem Anbau. 30 Hektar Land bewirtschaftet die Familie noch. Früher waren es 250. Im Hof in Zeiskam stehen noch drei von 20 Traktoren. Die anderen Maschinen hat die Familie verkauft. Schick trägt Sicherheitsschuhe, von der Arbeit auf dem Feld ist seine Haut gebräunt. Er fährt weiterhin jeden Tag auf den Acker – um Obst und Gemüse für den Hofladen zu ernten und Kleinkunden zu beliefern. Erdbeeren, Himbeeren und Feldsalat. „Für den stehen wir eigentlich schon immer“, sagt Schick.

Außerdem arbeitet der 51-Jährige für den Landwirt, der die Felder der Familie gepachtet hat. „Ich hätte zu viel investieren müssen, um weiter mitspielen zu können“, sagt er. Trotz 250 Hektar Anbaufläche.

Denn: Die Bauern, die übrigbleiben, bewirtschaften immer größere Flächen – um halbwegs rentabel zu sein. Das gilt besonders für Obst- und Gemüsebauern, während Winzer mit kleineren Flächen arbeiten.

Die Landwirte, die sich nicht vergrößern können oder wollen, hören auf. Die übrigen straucheln. „Wir stehen unter einem enormen Druck“, sagt Gemüsebauer Florian Amberger aus Hochdorf-Assenheim. Seit 100 Jahren ist seine Familie in der Landwirtschaft. Sein Großvater war Weinbauer, seine Eltern im Gemüseanbau. Vor zehn Jahren ist Florian Amberger in den Betrieb eingestiegen. Weil er mit der Landwirtschaft groß geworden ist. Die Arbeit mit der Natur, im Feld, ist ein Teil von ihm. Der Anbau von Frühkartoffeln und Chinakohl. Die Erdbeerernte, im Sommer dann Erbsen, später Wirsing.

Als er in den elterlichen Betrieb einstieg – 2010 gab es noch 4600 mehr Betriebe im Land –, war die Lage bereits angespannt, erinnert sich Amberger. Und doch ging der heute 35-Jährige diesen Schritt. Seitdem hat er sich aber immer wieder gefragt, ob es die richtige Entscheidung war. Bis jetzt macht er weiter, denn aufzuhören ist eine Lebensentscheidung: „Wer raus ist, ist für immer raus.“

Auf die Frage danach, ob diese Entwicklungen im Landwirtschaftsministerium des Landes zu Besorgnis führen, gibt es nur eine indirekte Antwort: Das Landwirtschaftsministerium ziele auf eine sichere, qualitativ hochwertige und dabei regionale Nahrungsmittel- und Rohstofferzeugung ab sowie auf eine Erhaltung der vielfältigen rheinland-pfälzischen Kulturlandschaften, heißt es in einer Stellungnahme.

Werden Höfe in der Region aufgegeben, dann verschwinden Lebensmittel aus den Läden, die vor Ort produziert wurden – nach bestimmten Standards, ohne auf weiten Transportwegen nachgereift zu sein. Obst und Gemüse, das auch durch das Wissen gedeiht, das Bauern über Generationen weitergegeben haben.

Das Land hat verschiedene Dinge angestoßen, um Bauern zu unterstützen. „Gerade bei Existenzgründungen und Hofübernahmen bieten wir eine breite Palette an Fördermöglichkeiten“, so die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Ziel sei es, die bäuerliche Struktur, in der auch kleine Betriebe ihren Platz am Markt finden, aufrecht zu erhalten.

Gerade der Markt scheint aber ein Kernproblem zu sein. Bei der Recherche für diesen Text fällt immer wieder ein Begriff: die Marktmacht. In Deutschland beherrschen vier große Supermarktketten rund 80 Prozent des Markts, bestimmen Qualität und Preise. Die Furcht, etwas Falsches zu sagen, ist bei vielen Landwirten weit verbreitet. Zu groß ist ihre Abhängigkeit. Doch der Tenor lautet: Die Preise in den Supermärkten steigen, die Erträge der Landwirte nicht, seit vielen Jahren nicht. Manche sprechen sogar von Jahrzehnten. Die Kosten der Landwirte dagegen sind in den vergangenen Monaten explodiert: für Dünger, Futtermittel oder Personal.

2018, als Thomas Schick beschließt, im großen Stil als Bauer aufzuhören, ist sich seine Familie uneins. 35 Jahre hatten seine Eltern sich dem Betrieb verschrieben. „Doch heute finden wir alle: Es war die richtige Entscheidung für uns“, sagt Schick. Denn es war eine, die sie noch selbst treffen konnten.