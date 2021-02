Impflingen. Impfling – es ist nicht mal ein Jahr her, da war dieser Begriff womöglich unter Virologen populär. In der Normalbevölkerung jedoch konnten Menschen mit dem Wort wohl ähnlich wenig anfangen wie die Bewohner der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro mit Meister Eders Pumuckl. Heute ist das anders. Schon Anfang Februar zählte „Der Impfling“ zu den ernsthaften Kandidaten bei der Wahl zum Wort des Jahres 2021. Doch was ist das Wesen dieses Impflings? Wie sieht er aus? Was kann er? Womit hadert er? Und vor allem: In welcher Anzahl tritt er auf? Antworten darauf bekommt man – wie auf ganz viele andere Fragen – am besten in der Pfalz.

Muss ein nationaler Impfplan nicht aus Impflingen kommen? Eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, die sich bei einem Ortsrundgang stellt. © Stephan Alfter

AdUnit urban-intext1

Mit der republikweit nach wie vor zu niedrigen Anzahl an Impflingen sind nun nämlich die leibhaftigen Bewohner von Impflingen ins Blickfeld gerückt. Und hätte es jemals zuvor eines nationalen Impfplans bedurft – hätte er nicht hier geschmiedet und begonnen werden müssen? In jenem idyllisch an der Südlichen Weinstraße gelegenen Ort, den bis dato selbst in der Pfalz niemand so richtig auf dem Navi hatte – abgesehen vielleicht von Lkw-Fahrern, die das Ortsinnere gelegentlich als Rennstrecke Richtung französische Grenze benutzten und deren Abgase bis heute noch immer die Wände jedes einzelnen Hauses „zieren“. Doch plötzlich wittert man in Impflingen Morgenluft.

Lokales Von Impflingen in Impflingen: Interview mit Ortsbürgermeister Holger Kurz 01:53 Mehr erfahren

Ein aufstrebender Ort

Bevor Ortsbürgermeister Holger Kurz (50 Jahre, FWG, Bild) also etwas zur Impfsituation in Impflingen sagt, zählt er auf, was sich in der erstmals im Jahr 1135 urkundlich erwähnten Ausgründung des Klosters Klingenmünster selbst während des Pandemie-Jahrs 2020 substanzielles verändert hat. Das Wichtigste vorweg: Der Ort hat eine Umgehungsstraße bekommen und das Dorfoberhaupt spürt eine nie dagewesene Aufbruchstimmung in der Bevölkerung. 20 000 durchfahrende Autos pro Tag hatten bis dato Häuser- und Straßenzüge malträtiert. Nun soll endlich saniert werden, um ein kleines blühendes Örtchen entstehen zu lassen.

Wie so oft in der Pfalz sind es hier die Winzer, die das Bild prägen. Das Neubaugebiet ist Heimat für Familien, die ihr Geld beispielsweise bei Daimler-Benz in Wörth verdienen. Der Landauer, der gerne im Grünen wohnt, findet hier abseits des städtischen Lärms seine viel zitierte Work-Life-Balance – und der Tourist ein echtes Stück Pfalz.

AdUnit urban-intext2

900 Einwohner – Tendenz steigend, sagt Kurz, der sein Amt 2019 übernommen hat. Sein Vorgänger hatte 20 Jahre lang die Geschicke des Dorfs gelenkt und geprägt. Kürzlich hat der Gemeinderat entschieden, dass das Dorfgemeinschaftshaus für 1,4 Millionen Euro zu sanieren sei. Über das Dorf-Erneuerungsprogramm gibt es Zuschüsse von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Das Dorfgemeinschaftshaus soll wieder mehr Treffpunkt werden für eine Gemeinde, in der vieles noch anders ist als im Zentrum der Metropolregion. Im Karnevalverein ICV ist hier ohne Übertreibung noch fast die Hälfte der Einwohner Mitglied. Und wenn es Not tut, dann spielt der Bürgermeister selbst in der Schauspielgruppe mit, wo im nächsten Stück womöglich die „Impflinge(r)“ Thema sein könnten. Voraussetzung dafür: die Impfung selbst.

Wie sieht es also aus mit der Verteilung des Impfstoffs in der Bevölkerung in diesem Landkreis, von dem aus der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck als Chef der SPD seine Partei gegen eine erstarkte Merkel-CDU impfen wollte? Becks Kampagne – sie ging schief, wie man weiß. Und dass nun ausgerechnet Impflingen etwas symbolisch für die bisher gescheiterte Impfkampagne der Bundesregierung steht – das fühlt sich auch für den Bürgermeister etwas so an. Holger Kurz taxiert die Anzahl derjenigen, die schon versorgt worden sind, auf 30 bis 40 Personen – nicht eben viel mit Blick auf die genannte Impflinger Gesamtbevölkerung von etwa 900 Bewohnern. Natürlich gebe es in Impflingen kein Impfzentrum, sagt er. Nicht mal im nahe gelegenen Landau sei das vor dem 20. Februar zu erwarten. Stattdessen müssen die älteren Menschen von der Weinstraße nach Wörth an den Rhein gefahren werden, um geimpft zu werden.

„Flüchtlinge“ versus „Impflinge“

AdUnit urban-intext3

Wer nun auf der Straße nach Einwohnern von Impflingen sucht, die schon geimpft sind, wird an diesem eiskalten Morgen kaum fündig. Eine Frau führt ihren Hund spazieren und verschwindet stumm in den Wingertzeilen am Rande der Gemeinde. Beim Ortsrundgang mit dem Bürgermeister winken zwar einige Bewohner aus dem Fenster ihrer Autos, ansonsten macht sich der Impfling aus Impflingen genauso rar wie der Spalt-Blättling, der Buchen-Schleimrübling oder der blasige Becherling. Überhaupt gibt es Menschen, die behaupten, Worte mit der Endung „-ling“ trügen eine negative Bedeutung in sich. An der Frage, ob man „Flüchtlinge“ sagen darf oder ob man „Geflüchtete“ sagen muss, entspannen sich seit dem Jahr 2015 ganze Debatten. Zum Glück gibt es auch den Liebling, den Säugling oder den Däumling, mag sich vielleicht auch Kurz denken. Jedenfalls weiß er um die Wortwitze, die sich nun um sein Dorf spinnen. Negativ sei ihm das aber nicht aufgestoßen und gegen einen höheren Bekanntheitsgrad von „Impflingen“ als touristischem Ausgangspunkt in der Südpfalz hat er schon gar nichts einzuwenden. Bleibt die Frage, wann in Impflingen jeder seine Dosis bekommen hat? Er hoffe – wie alle in Deutschland – auf den Herbst, sagt Kurz. Zu gerne würde er dann die neue Ruhe auf der Impflinger Hauptstraße nutzen, um dort endlich wieder ein Weinfest zu feiern.