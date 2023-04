Wartungsarbeiten: Sealife-Aquarium in Speyer bleibt den ganzen April über geschlossen

Speyer. Das Sealife-Aquarium in Speyer ist für den restlichen Monat April geschlossen. Hintergründe seien Wartungsarbeiten, bestätigte die Leiterin des Großaquariums am Speyerer Yachthafen, Christine Leingang, auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“.

Auf der Homepage des Sealife heißt es aktuell: „Wir haben aus operativen Gründen vorübergehend geschlossen und werden bald wieder für euch da sein. Wenn ihr bereits Tickets gebucht habt, könnt ihr diese kostenfrei über unser Buchungsportal umbuchen, sobald wir wieder geöffnet haben.“ Im Kalender auf der Interseite wird jeder Tag im April als geschlossen gekennzeichnet.

Die Speyerer-Sealife-Chefin sagt: „Wir müssen im Sea Life einige Wartungsarbeiten durchführen, die wir vorher nicht absehen konnten und auf die wir uns konzentrieren.“ Daher habe sich die Einrichtung entschlossen, die „entsprechenden Planungen ohne zeitgleichen Publikumsverkehr durchzuführen“. Allen Tieren gehe es aber gut „und sie werden natürlich weiterhin liebevoll von unserem Aquaristen-Team versorgt“, teilt Leingang mit.

In Speyer werden rund 100 Wasserlebewesen beheimatet, erst im Januar gab es noch die regelmäßige Inventur, bei der auch nach dem Zustand der Becken geschaut wurde.

Im Dezember hatte ein Unglück in Berlin für Aufsehen gesorgt. In einem Hotel war ein 16 Meter hohes Aquarium geplatzt. Einen Zusammenhang zu dem Vorfall in Berlin und der akuten Schließung in Speyer gibt es offenbar nicht.