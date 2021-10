Wartezeit zu lang - betrunkene Frau fährt von Polizeiwache nach Hause

Landau. Eine Frau aus Landau ist am Freitagabend mit 3,57 Promille intus von einer Polizeiwache mit dem Auto nach Hause gefahren. Zuvor hatte die 36-Jährige am Empfang der Polizeidienststelle gewartet. Da ihr die Wartezeit jedoch zu lange vorkam, entschloss sie sich wieder zu gehen. Beamte sahen sie auf dem Besucherparkplatz in ihren Wagen steigen und davonfahren. Wie die Polizei mitteilte, folgte ihr unverzüglich eine Streife, da sie einen betrunkenen Eindruck gemacht hatte. Die Beamten trafen die Frau bei sich zu Hause an. Danach ging es für die 36-Jährige wieder zurück zur Dienststelle - im Streifenwagen. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der Frau einen Wert von 3,57 Promille. Da sich die 36-Jährige scheinbar ungerecht behandelt fühlte, beleidigte sie die Beamten.

