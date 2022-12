Warnung vor unseriösen Spendenaufrufen vor Weihnachten

Region Rhein-Neckar. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) warnt speziell für die Vorweihnachtszeit vor unseriösen Spendenaufrufen. Wie das LKA und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gemeinsam mitteilen, rufen in den Wochen vor Weihnachten Organisationen per Post, in der Fußgängerzone oder auf Social-Media-Kanälen zu Spenden auf.

Mit emotionalen Bildern und mitleiderregenden Geschichten wird an das Mitgefühl und die Solidarität der Menschen appelliert. Nicht immer steckt ein seriöser Zweck dahinter. Verbraucherzentrale und LKA geben folgende Tipps, wie man seriöse Spendenaufrufe von dubiosen Sammlern unterscheiden kann:

So sollte man sich vor einer Spende eingehend über die jeweilige Organisation informieren. Seriöse Organisationen veröffentlichen jährlich einen Geschäftsbericht. Darin wird erläutert, wofür das gespendete Geld oder die Mitgliedsbeiträge ausgegeben werden.

Nicht jede professionell gestaltete Internetseite ist eine Garantie für die Seriosität einer Spendenorganisation. Ein Blick ins Impressum sollte Aufschluss darüber geben, wo sich der Sitz der Organisation befindet und ob es einen Ansprechpartner gibt.

Viele unseriöse Organisationen geben sich mit einer einmaligen Spende nicht zufrieden und drängen auf Abschluss einer Mitgliedschaft. Auf keinen Fall sollte man vorschnell eine sogenannte Fördermitgliedschaft unterschreiben.