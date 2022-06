Warnung vor schwerem Gewitter für Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim. Der Deutsche Wetterdienst hat vor schwerem Gewitter in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 3 Uhr, gewarnt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen am Sonntagabend und eingangs der Nacht zum Montag von Süden und Südwesten her unwetterartige Gewitter auf. Diese gehen mit heftigem Starkregen mit Mengen zwischen 25 und 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um 3 cm und mitunter schweren Sturmböen um 100 km/h, Bft 10 einher. Im Laufe des späten Abends wachsen diese Gewitter voraussichtlich zu einem größeren System zusammen. Das Hauptaugenmerk liegt dann auf heftigem und teils gewittrigem Starkregen. Innerhalb weniger Stunden sind lokal um 50 l/qm nicht ausgeschlossen. Größerer Hagel und einzelne Sturmböen um 85 km/h, Bft 9 spielen später nur noch eine untergeordnete Rolle. In der zweiten Nachthälfte nimmt die Unwettergefahr deutlich ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Wetter Vorübergehend kühler in der Region - Gewitter nach Hitzewochenende Mehr erfahren