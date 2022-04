Rhein-Neckar. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte ab Freitagabend im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg, in Mannheim, Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis sowie an der Bergstraße. In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis kann es auch zu leichtem Schneefall kommen. Die Witterungsverhältnisse verschlechtern sich laut Wetterdienst ab Freitagabend, 18 Uhr, bis voraussichtlich Samstagmorgen, 10 Uhr. Es besteht die Gefahr des Auftretens von streckenweiser Glätte in der Stufe 1 von 3.

