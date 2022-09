Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor starken Gewittern am Samstagabend, 17.50 Uhr bis 18.45 Uhr in Mannheim, dem Rhein-Neckarkreis, Ludwigshafen, Heidelberg und an der Bergstraße gewarnt. Die Gewitter können Stufe 2 von 4 erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1