Südwest. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte (Stufe 1 von 2) in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis, in Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Bergstraße. Da Rutschgefahr besteht, wird besonders für Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer Vorsicht geboten.

Zusätzlich hat der DWD, für Mannheim eingeschlossen, eine Warnung vor Frost in der Nacht ausgesprochen.