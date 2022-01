Warnung vor falschen Anrufern

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Polizei warnt vor Anrufern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Sie berichtet von mehreren Vorfällen, die sich am 18. Januar ereignet hatten. Acht Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürgern im Alter von 64 Jahren bis 87 Jahren hatten Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet, die in der Zeit zwischen 10.50 und 14 Uhr stattfanden. Auch am 19. Januar wurde ein Telefonat gemeldet, bei dem allerdings nicht die Seniorin, sondern ihre Betreuerin abnahm, weshalb er Anrufer schnell auflegte Die Anrufer gaben an, von der Kriminalpolizei zu sein. Sie berichteten von unterschiedlichen Straftaten, die sich angeblich in der unmittelbaren Nachbarschaft ereignet hätten. Die Seniorinnen und Senioren beendeten die Gespräche recht schnell. Laut Polizei sei keinem ein Schaden entstanden.

Außerdem meldet die Polizei eine weitere Masche, bei ein Anrufer sich bei einem Senioren und einer Seniorin aus Ludwigshafen als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben hat. In beiden Fällen sei versucht Worden, an PC-Namen, E-Mail-Adresse und Passwörter zu kommen. Die beiden Betroffenen gaben allerdings keine Daten weiter und legten auf.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, bei Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei werde sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen. Auch Microsoft führe nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Anrufe durch. Auch Service-Anfragen würden in der Regel per E-Mail beantwortet.

Wer einen solchen Anruf erhalte, solle sofort das Gespräch beenden und die Polizei über die Telefonnummer 110 verständigen. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, kann sich an die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz unter 0621/963-1154 wenden.

