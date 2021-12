Warnung vor Bettlern in der Pfalz

Ludwigshafen/Edenkoben. Die Polizei warnt in der Pfalz vor Bettelbetrügern an der Haustür. Bürgerinnen und Bürger sollen wachsam sein, um nicht darauf hereinzufallen, hieß es seitens der Polizei. Zuletzt hatte es am Dienstag drei Fälle in Ludwigshafen gegeben, bei der eine 68 Jahre alte Frau ihr Glück bei den Geschädigten versuchte.

Im ersten Fall behauptete die Beschuldigte gegenüber einer 42-Jährigen, dass der Sohn einer Freundin verstorben sei und sie nun Geld für die Beerdigung sammeln würde. Im zweiten Fall erzählte sie einem 51 Jahre alten Geschädigten, dass ihr Mann verstorben sei und sie Geld für das Essen ihrer Kinder benötige. Zu einer Geldübergabe kam es in beiden Fällen nicht.

Nachdem die Frau bei einer 44-Jährigen geklingelt hatte und danach in ihr Auto stieg, notierte sich die 42-Jährige Geschädigte des ersten Falls das Kennzeichen des Wagens. Auch eine Personenbeschreibung konnte sie der Polizei liefern. Die Beamtinnen und Beamten identifizierten die 68-Jährige, die nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder von der Polizei entlassen wurde.

Fälle auch in Edenkoben, St. Martin und Weyher

Auch in Edenkoben, St. Martin und Weyher wurden am Dienstag Personen gemeldet, die von Haus zu Haus gezogen waren. Mit einem Zettel in der Hand sollen dies nach Angaben der Polizei nach Geld gebettelt haben. Eine im Stadtgebiet Edenkoben angetroffene Frau sei im Zuge dessen nach einer Personenkontrolle ein Platzverweis erteilt worden.

"Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten", betonte die Polizei. Bei Auffälligkeiten solle die Behörde umgehend verständigt werden.