Warnung für Hundehalter - präparierte Wurststücke im Bereich Brühl gefunden

Brühl. Ein Mann hat am Freitagmorgen beim Gassi gehen mit seinem Vierbeiner ein mit einer Schraube versehenes Wurststück in Brühl gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen elf Uhr in der Gartenstraße unterwegs, als er das Wurststück in einem Vorgarten entdeckte. Er konnte seinen Hund gerade noch davon abhalten, es zu fressen. Die Polizei rät daher an ansässigen Hundehaltern, besonders auf ihre Tiere zu achten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brühl unter der Rufnummer 06202 71282 zu melden.

