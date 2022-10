Warnstreik am Heidelberger Klinikum: Notversorgung von Patienten sichergestellt

Heidelberg. Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch, 26. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober, die Beschäftigten des Universitätsklinikums Heidelberg zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Wie eine Pressesprecherin des Universitätsklinikums Heidelberg mitteilte, soll die Versorgung der Patienten durch eine mit Verdi beschlossene Notdienstvereinbarung jedoch sichergestellt sein.

Diese sieht eine personelle Besetzung wie an Wochenenden oder an Feiertagen vor: Alle medizinisch unaufschiebbaren Patientenbehandlungen und dringend notwendige Operationen werden auch während des Streiks zuverlässig durchgeführt, hieß es weiter. Die Notfallambulanzen bleiben ebenfalls geöffnet.

Geschlossene Ambulanz

Die Ambulanzen bleiben jedoch am Donnerstag, 27. Oktober, und Freitag, 28. Oktober, geschlossen. Geplante Eingriffe, Diagnostik und Therapien könnten daher an diesen Tagen nicht stattfinden und werden kurzfristig nachgeholt.

Vom Warnstreik betroffen sind die Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags TV-UK fallen – wie Pflegedienst, medizinisch-technische Beschäftigte, Verwaltungsangestellte sowie die Auszubildenden und Praktikanten. Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen zwischen dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Universitätsklinika und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Am 11. Oktober fand die erste Tarifrunde statt. Die Arbeitgeber haben dabei neben einer linearen Steigerung der Löhne unter anderem eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 2100 Euro für die Beschäftigten angeboten. Dieses Angebot hat Verdi abgelehnt. Die Verhandlungen werden am 2. November, fortgesetzt.