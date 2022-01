War es ein Anschlag?

Germersheim. Nachdem am Samstagmorgen an der Hoftür des Germersheimer Gesundheitsamtes ein Schwelbrand festgestellt worden war, wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Wie die Polizei mitteilt, konnte bei einer erneuten Tatortbegehung bis auf die beschädigte Holzeingangstür und Brandgeruch im Gebäudeinneren kein weiterer Gebäudeschaden festgestellt werden.

Nach einer ersten Schätzung dürfte der durch den Brand verursachte Schaden laut Polizei bei mehreren tausend Euro liegen.

Der genaue Zeitpunkt der Brandlegung ist derzeit noch unklar. Nach Zeugenaussagen war die Hofeingangstür am Freitag gegen 23.30 Uhr noch unbeschädigt. Gegen 6.45 Uhr am Samstag hatte ein Zeuge den Schwelbrand gemeldet. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter, zu dem Tatmotiv und den Hintergründen dauern noch an. Die Polizei bittet bei der Aufklärung um Mithilfe und will wissen: Wer kann Hinweise zu der Brandstiftung geben? Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Umfeld des Gesundheitsamtes in der Hauptstraße 25 etwas beobachtet? Wer hat in der Umgebung des Gesundheitsamtes Personen oder abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren haben könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 zu melden. tbö

