Wanderwege im Pfälzerwald werden neu zusammen geführt

Rhein-Neckar. Kreuzmarkierungen, Grüne Weintrauben oder die Jakobsmuschel: Wer im Pfälzerwald wandern geht, muss sich an einer Vielzahl von Wegemarkierungen orientieren. Viele von ihnen stammen aus der Hand ehrenamtlicher Helfer, die sich Gedanken um „ihren“ Pfälzer Wald machen, seine Schönheit zugänglich machen wollen. Auf ihre ureigene Art und Weise.

„Wir haben so viele gute Ideen, aber uns fehlt ein Gesamtkonzept“, so der Hauptvorsitzende des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Martin Brandl. Dies soll sich nun ändern. Auf Initiative des Pfälzerwald-Vereins will der Bezirksverband Pfalz eine einheitliche Wegemarkierung angehen, die sich über das Areal des Biosphärenreservats Pfälzerwald erstreckt - mit Hilfe einer Förderung des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums, das das Projekt mit 205 000 Euro unterstützt.

Bei einer Auftaktveranstaltung am Donnerstag Abend stellten Bezirksverband und Biosphärenreservat Vertretern verschiedener Verbandsgemeinden, Mitarbeitern der Tourismus-Branche und der Forstwirtschaft ihr geplantes Projekt vor.

„Wir haben viele tolle touristische Initiativen, die aber leider nicht flächendeckend und leider auch nicht vernetzt sind“, sagte Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Dies müsse man ändern, um mit anderen beliebten deutschen Wanderregionen - wie dem Allgäu, dem Schwarzwald oder der Rhön - mithalten zu können.

Wege werden kartiert

Dazu soll das Kölner Planungsbüro VIA gemeinsam mit einem Landauer Beratungszentrum für Bürgerbeteiligung zunächst Daten zu allen vorhandenen Wanderwegen sammeln, sie kartieren und in einer Online-Karte zusammen führen. „Wir schauen uns anhand der Daten an, wo es Parallelverläufe gibt, welche Wege sich gegebenenfalls zusammen legen oder auch streichen lassen“, sagte der VIA-Verantwortliche Thomas Stolz. Das Planungsbüro hat sich in der Vergangenheit bereits unter anderem um die Beschilderung des Pfälzer Höhenwegs, des Pfälzer Weinsteigs und des Pfälzer Waldpfads gekümmert. Auch ein Freizeitwegenetz für den Landkreis Göppingen sowie Markierungen in der Eifel und im Bergischen Land gehören zum Portfolio des Planungsbüros, das sich auf Wander- und Radwegebeschilderungen spezialisiert hat.

Bei der Neukonzeption der Pfälzer Wanderwege wollen die Verantwortlichen die Interessen verschiedener Beteiligter miteinander vereinbaren. „Wir wollen hier die Waldwirtschaft, den Naturschutz und den Tourismus berücksichtigen“, sagte Stolz.

Auch aktuelle Trends fließen in die Planungen mit ein. Stolz zitierte aus einer Branchenbefragung der Deutschen Wanderverband Service GmbH: „90 Prozent der Wanderer forcieren Halbtages- und Tagestouren. Aber auch Mehrtagestouren üben einen gewissen Reiz aus.“

Wie das künftige einheitliche Wanderwegenetz aussehen könnte, kann er noch nicht sagen. Wie viele Wege einander kreuzen und in einander übergehen werden, wie die Beschilderung gestaltet wird, wer als Wegewart künftig im Einsatz ist - all diese Fragen bleiben am Mittwochabend unbeantwortet. „Das ist heute unsere Kick-off-Veranstaltung. Alle Details werden wir gemeinsam in den kommenden Monaten erarbeiten“, sagte PWV-Vorsitzender Martin Brandl. Zum Jahresende hin soll die Konzeption des neuen Wegenetzes abgeschlossen sein, bis Ende 2023 die neuen Beschilderungen stehen. Denn dann läuft die Finanzierung des Wirtschaftsministeriums aus.

„Wir haben viel zu tun“, sagte der Projektverantwortliche des Kölner Planungsbüros. Die Datenmasse sei beträchtlich. Der Zustand der Wege reiche von „rudimentär“ bis „sehr gut“, insbesondere in der Süd- und Südwestpfalz. Im nächsten Schritt sind nun Workshops mit insgesamt 23 Kommunen angesetzt. „Es gibt sehr viele Akteure, die an diesem Projekt beteiligt sind“, sagte Brandl. Die sich mit Herzblut „ihrem“ Pfälzerwald verschrieben haben.