Wanderweg mit Mundart

Rhein-Neckar. Ein neues Ausflugsziel mit viel Lokalkolorit gibt es ab sofort im Odenwald zu entdecken. Im Weschnitztal ist ein Mundart-Wanderweg eröffnet worden, der sich dem örtlichen Dialekt widmet. Auf der mehr als elf Kilometer langen Strecke, die durch Wälder und an Streuobstwiesen entlang führt, gibt es sechs Stationen. An diesen können Audiobeiträge abgehört werden – entweder durch das Scannen von QR-Codes mit dem Smartphone oder an sogenannten Babbelboxen, die per Knopfdruck bedient werden. „Wir wollen den Menschen in der Pandemie einen Spaß-Faktor bieten und sie zum Lachen bringen“, sagt Fritz Ehmke, der die Beiträge im Tonstudio bearbeitet hat. vs/jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1