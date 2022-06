Schriesheim. Der Odenwaldklub (OWK) Schriesheim bietet am Sonntag, 12. Juni, zwei Pfalz-Wanderungen an. Sie führen zum und auf den Donnersberg. Start ist um 8.30 Uhr am Festplatz. Es geht mit dem Bus nach Steinbach. Es gibt zwei Touren zur Auswahl: Eine zweistündige Strecke (5 km) und eine 4,5 Stunden lange Strecke (14 km). Gäste sind willkommen. Anmeldung bis 8. Juni unter Telefon 06203/69 23 18, über www.owk-schriesheim.de/aktuelles oder per Email an kontakt@owk-schriesheim.de.

