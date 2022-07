Waldsee: Hund bei Sommerhitze in verschlossenem Auto gelassen

Waldsee. Ein Hund ist während der Hitze am Samstag im verschlossenen Auto seines Besitzers eingesperrt gewesen. Das hechelnde Tier befand sich seit längerem in dem Fahrzeug, das in der Sonne bei 32 Grad stand, berichtet die Polizei am Sonntag. Die Beamten konnten den Hundehalter ausfindig machen, der keinerlei Einsicht für das Alarmieren der Polizei zeigte. Dennoch konnte der 76-Jährige dazu bewegt werden, den Hund aus dem Fahrzeug zu holen. Das Tier war augenscheinlich noch wohlauf. Bei einer Außentemperatur von 32 Grad erhitzt sich der Innenraum eines Fahrzeuges innerhalb von zehn Minuten auf 39 und nach 30 Minuten auf 48 Grad. Das kann auch für Tiere lebensbedrohlich werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Veterinäramt sowie das Ordnungsamt wurden benachrichtigt. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes auf den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ein.