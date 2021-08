Waldfest und T-Shirt zum Jubiläum

Neustadt. Der Pfälzerwald-Verein Hambach feiert das 100-jährige Bestehen der Wanderhütte Hohe-Loog-Haus mit einem Waldfest. Zu diesem Anlass gibt es am Samstag, 21. August, und Sonntag, 22. August, ein Programm mit Musik, Kindertheater und Sonderaktionen rund um die Hütte bei Neustadt.

Los geht es am Samstag mit Musik. Ab 14 Uhr tritt das Trio „HGH“ auf. Hinter den Buchstaben verstecken sich die Musiker Hoinz Illner, Gerhard Kief und Hannes Hindel, die zum Waldfest alte Lieder und selbst geschriebene Hüttenmusik anstimmen. Ab 20 Uhr stehen „Uffbasse Palzbänd“ auf der Bühne. Die Band covert beliebte Rocktitel mit eigenen pfälzischen Texten.

Das Hohe-Loog-Haus wird 100. Gefeiert wird mit einem Waldfest. © Venus

Am Sonntag startet das Programm schon ab 11 Uhr mit einer ökumenischen Waldandacht. Ab 12.30 Uhr gibt es ein Kinderprogramm mit Zauberer und Theater. Für Unterhaltungsmusik sorgen ab 13.30 Uhr die Musiker der Kolpingkapelle Hambach. Ihr musikalisches Repertoire reicht von Filmmusik, bis Rock- und Poptiteln sowie Schlager- und Blasmusik. Neben dem Speiseangebot der Wanderhütte gibt es am Sonntag auch Spießbraten. Außerdem verkauft das Hohe-Loog-Haus am Jubiläumswochenende erstmals das neue T-Shirt „100 Jahre Hohe-Loog-Haus“.

Der Verein hat ein Hygienekonzept ausgearbeitet, das sich an der aktuellen Corona-Landesverordnung orientiert. Die Wanderhütte ist nur zu Fuß erreichbar: ab dem Hambacher Schloss circa eine Stunde, ab dem Parkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße etwa 30 Minuten. vs

