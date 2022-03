Waldbrand in Neustadt löst Feuerwehreinsatz aus

Neustadt. Ein Waldbrand ist am Samstagabend bei der Gemarkung Neustadt-Gimmeldingen ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand, der insgesamt ein Gebiet von rund 1000 Quadratmeter umfasste, gegen 19.35 Uhr gemeldet. Trotz unwegsamem Gelände brachte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch unklar. Wer etwas Verdächtiges in diesem Fall beobachtet hat, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums unter der Rufnummer 0621 9630 zu wenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1