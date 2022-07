Waldbrand im Kreis Germersheim bei Hagenbach

Hagenbach. Ein 500 qm großes Waldstück hat am Montagmorgen im Kreis Germersheim bei Hagenbach gebrannt. Nach Angaben der Polizei rückten Einsatzkräfte um 4.30 Uhr zu dem Brand an der L540 in der Nähe eines Wasserturms aus. Mittlerweile ist der Brand gelöscht und die Nachlöscharbeiten beendet. Auslöser war des Brandes war Trockenheit.



