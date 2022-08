Waldbrand bei Hambacher Schloss

Neustadt. Ein Waldbrand ist am Mittwoch in der Nähe des Hambacher Schlosses bei der Käsgasse in Neustadt ausgebrochen. Wie die Polizei bestätigte, war die Feuerwehr Neustadt am Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt, nachdem sie gegen 15 Uhr alarmiert wurde. Gegen 19 Uhr brachte sie den Brand unter Kontrolle, es war eine Fläche von acht Hektar betroffen. Die Stadt Neustadt informierte, dass es aufgrund der Rauchentwicklung zu Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen gekommen war. Bewohner im Bereich Diedesfeld, Hambach und Hambacher Höhe sollten Türen und Fenster geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Das Hambacher Schloss war sicherheitshalber geräumt worden, es habe jedoch keine Gefahr für das Gebäude bestanden, hieß es.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Feuer war vom Schloss aus gesehen am Südhang ausgebrochen, eine Rauchwolke war weit über dem Pfälzerwald sichtbar. Angaben zur Ursache des Brandes konnte die Polizei noch nicht machen. Die Stadt hatte an alle appelliert, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Straßen und Wege freizuhalten, damit nachrückende Einsatzkräfte zur Einsatzstelle gelangen konnten. Ein Löschhubschrauber war im Einsatz und insgesamt 200 Kräfte vor Ort.

In der Nähe des Hambacher Schlosses brannte der Wald. © Feuerwehr

Auf der Homepage der Feuerwehr Neustadt trägt die Wehr nicht nur die Infos zu ihren Einsätzen zusammen, sondern behält auch die Waldbrandgefahr im Blick. Dafür hat sie den Waldbrandgefahrindex des Deutschen Wetterdienstes verlinkt. Und dieser wies am Mittwoch eine hohe Waldbrandgefahr in der Region aus. Nicht nur rund um das Hambacher Schloss waren die meisten Bereiche tiefrot gefärbt. Auf einer Skalierung von eins bis fünf weist fünf die höchste Gefahrenstufe aus. Für die Region gilt weiter die zweithöchste Warnstufe. Nicht überraschend: In den nächsten Tagen sind Hitzewarnungen angekündigt. An diesem Donnerstag wird in Neustadt eine Höchsttemperatur von 39 Grad Celsius erwartet. vs