Waldbrände in Viernheim halten Feuerwehr auf Trab

Viernheim. Am vergangenen Wochenende haben mehrere Brände um Viernheim die Feuerwehr auf Trab gehalten. Nach Angaben der Polizei kam es am Samstag, gegen 18.00 Uhr am Waldparkplatz an der Lorscher Straße zu einem Brand von 200 Quadratmeter Fläche. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte rasch gelöscht werden. Am Sonntagmorgen kam es gegen 6.20 Uhr zu einem weiteren Brand im Bereich des Lampertheimer Wegs.

Außerdem kam es am Sonntagnachmittag zu einem Waldbrand im Bereich Panzer-/Alte Poststraße. Der Brand, der sich über eine Fläche von 1400 Quadratmetern ausdehnte, konnte erst gelöscht werden, nachdem sich die Feuerwehr den Weg zur Brandstelle freischneiden konnte.

Die Brandursache ist in allen Fällen noch unklar.