  Wald-Michelbach: Draisinenbahn bereit zum Saisonstart

Auch wenn die Voraussetzungen noch gar nicht geklärt sind - die Betreiber preschen schon mal vor: Ab dem 1. April sollen die Solardraisinen wieder auf den Gleisen der stillgelegten Überwaldbahn zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach rollen. Ab sofort seien Buchungen wieder möglich, informiert Geschäftsführer Holger Kahl: „Wir wollen damit unseren Gästen ermöglichen, für die Osterferien ihre Ausflugspläne zu machen.“ Allerdings gelten die Buchungen derzeit noch unter Vorbehalt. Es sei eben noch nicht klar, unter welchen Hygienebedingungen geöffnet werden könne.

„Wir fahren derzeit zweigleisig“, sagt der Draisinen-Chef. Aktuell bereitet sich die Mannschaft auf den normalen Saisonstart am 1. April vor. Gutachter inspizieren die Strecke. Die Draisinen, die zum großen Teil auch mit Sonnenenergie laufen, werden aus dem Winterquartier wieder auf die Gleise gesetzt und sind zu ersten Probefahrten unterwegs. Auch das Buchungssystem ist wieder scharf geschaltet.

Die Solardraisine soll ab 1. April wieder fahren. © Thomas Wilken

Falls die Draisine zum Wunschtermin noch nicht fahren darf, können die Gäste kostenfrei umbuchen, die Fahrkarten in einen Wertgutschein umtauschen oder das Geld zurückbekommen. Wer’s von vornherein flexibel mag, kann für einen Aufpreis von 7,99 Euro pro Draisine jederzeit kurzfristig verschieben. Aus Witterungsgründen sind Umbuchungen für die Bahn ohnehin kein Neuland.

Aus Hygienegründen sei aktuell nur eine komplette Draisine buchbar. Die biete für Familien und engste Freundeskreise allerdings guten Infektionsschutz. Die Solardraisinen sind an den Seiten offen und damit gut belüftet. Der Abstand zu anderen Fahrzeugen ist sowieso gegeben. An den Bahnhöfen in Wald-Michelbach und Mörlenbach haben die Betreiber die Abstände in den Wartebereichen entzerrt. Warteschlangen sollen durch unterschiedliche Anmeldezeiten vermieden werden. Vor jeder Fahrt desinfiziert das Personal die Kontaktflächen der Bahnen. Dies alles habe schon viele Mehrkosten verursacht, schildert Kahl. Er räumt aber auch ein, dass der Lockdown im vergangenen Jahr die Draisinenbahn bei weitem nicht so hart getroffen habe wie andere Branchen. Man habe zwar erst Ende Mai statt Anfang April starten können. Allerdings seien die Monate Juli und August so stark gewesen, dass es quasi keine Umsatzausfälle gegeben habe.

Trotz der Zusatzkosten bleibt es beim alten Preis: Eine Draisine kostet für Hin- und Rückfahrt 149 Euro am Wochenende und 115 Euro unter der Woche. Für Familien und Senioren gibt es Ermäßigungen.

