Wahlplakate entwendet - Staatsschutz der Polizei ermittelt

Heppenheim. Etliche Wahlplakate sind in den vergangenen Wochen in Heppenheim entwendet worden - nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich bereits Anfang August die ersten Diebstahlsdelikte in diesem Zusammenhang. Der Großteil der entwendeten Wahlplakate von unterschiedlichen Parteien war im Stadtgebiet Heppenheim angebracht. Nach jetzigem Stand dürfte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/7060 beim polizeilichen Staatsschutz bei der Polizei in Heppenheim zu melden.