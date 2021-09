Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal - falsche Stimmzettel in Oggersheim aufgetaucht

Ludwigshafen/Frankenthal. In einem Wahllokal in Ludwigshafen-Oggersheim sind am Sonntag falsche Stimmzettel aufgetaucht. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Abend im Pfalzbau verkündete, landeten in den ausgegebenen Stimmzetteln Wahlzettel von der vergangenen Landtagswahl, die schon längst hätten vernichtet werden sollen. Eine Wählerin bemerkte den Fehler und meldete sich beim Wahlvorstand. Daraufhin habe man die noch nicht ausgegebenen Wahlzettel überprüft und insgesamt 39 falsche Exemplare entdeckt. Wie die Oberbürgermeisterin am Rande der Auszählung sagte, seien die falschen Wahlzettel nicht relevant, solange der Unterschied zwischen zwei Kandidaten größer ist als die Anzahl der falschen Stimmttel. Sollte der Stimmenunterschied allerdings geringer sein, dann muss der komplette Wahlkreis, also Ludwigshafen, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis erneut abstimmen.

Schafft es der CDU-Politiker Torbjörn Kartes, der 2017 zum ersten Mal als Kandidat antrat, sein Direktmandat zu verteidigen? Oder ist es Sozialdemokrat Christian Schreider, der die meisten Erststimmen erhält? Auch Grünenpolitiker Armin Grau macht sich Hoffnungen auf den Wahlkreissieg. Für die FDP tritt Michael Goldschmidt an, für die AfD Stefan Schreil und für die Linken Liborio Ciccarello.

Vor vier Jahren lieferten sich Kartes und SPD-Kandidatin Doris Barnett am Wahlabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem besseren Ende für den CDU-Kandidaten, der sich mit einem Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten das Direktmandat sicherte. Deutlicher klarer waren die Zweitstimmen verteilt. Hier lag die CDU mit 30,9 Prozent auf Platz eins, gefolgt von der SPD (25,0 Prozent) und der AfD (15,5 Prozent). Die FDP erreichte 10,2 Prozent, die Grünen 7,3 Prozent und die Linke 6,7 Prozent.