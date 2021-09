Wahlkampfveranstaltung der CDU - Friedrich Merz kommt nach Frankenthal

Frankenthal. Wenige Tage vor der Bundestagswahl bekommt Torbjörn Kartes im Wahlkampf Besuch von Friedrich Merz. Gemeinsam mit der Mittelstandsvereinigung Frankenthal lädt Kartes am Donnerstag, 23. September, 14.30 bis 15.45 Uhr ein, ins Autohaus Weismann in Frankenthal zu kommen. Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende will dort über die Herausforderungen sprechen, vor denen Deutschland steht. Gäste müssen vor dem Einlass nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Eine Anmeldung ist erforderlich: geschaeftsstelle@cdu-lu.de oder 0621-591570.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1