Waghalsiges Überholmanöver in Ludwigshafen verursacht Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Durch ein waghalsiges Überholmanöver hat ein bislang Unbekannter am Montag in Ludwigshafen einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige gegen 17.10 Uhr in der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs, als plötzlich auf Höhe der Wegelnburgstraße ein Auto zum Überholen ausscherte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierbei geriet dieses auf die Gegenfahrbahn, wo eine Straßenbahn entgegenkam, weshalb der Wagen wieder nach rechts einscherte. Hierbei touchierte der Unbekannte das Auto des 25-Jährigen, der daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Mast fuhr.

Der unbekannte Autofahrer hielt daraufhin kurz an, fuhr aber dann mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Ein weiterer Zeuge versuchte noch die Verfolgung aufzunehmen, musste aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Flüchtigen die Verfolgung abbrechen. Der 25-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 15 000 Euro.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Verkehrsunfall 24-Jähriger kollidiert mit geparkten Fahrzeugen in Ludwigshafen Mehr erfahren

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen. Der Flüchtige war männlich und trug eine verspiegelte Sonnenbrille. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen weißen 1er BMW, Bj. 2017/2018, mit schwarzen Elementen am Heck und Ludwigshafener Kennzeichen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/9632122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de .