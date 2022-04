Wagen überschlägt sich nach Kollision - Autofahrer verletzt

Sinsheim. Bei einem heftigen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen hat sich in Sinsheim ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 32-Jährige am Mittwoch an einer Tankstellen-Ausfahrt in der Dührener Straße das Fahrzeug des Mannes und kollidierte mit dem Wagen. Sein Auto landete dabei auf dem Dach. Der 47-Jährige konnte sich selbst befreien und wurde leicht an der Hand verletzt. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Dührener Straße war wegen des Unfalls einseitig gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

