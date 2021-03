Reichelsheim. In der Wohnung eines 27 Jahre alten Mannes in Reichelsheim (Odenwaldkreis) hat die Polizei mehrere Waffen und Messer sowie einen Teleskopschlagstock gefunden. Außerdem wurden NS-Devotionalien entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch Spezialkräfte waren demnach am Donnerstag an der Durchsuchung beteiligt. Bei den Funden habe es sich aber nicht um scharfe, sondern unter anderem um Schreckschuss- und Softair-Waffen gehandelt.

Fotos in den sozialen Medien, auf denen der 27-Jährigen mit Waffen posierte, hatten die Ermittler den Angaben zufolge auf die Spur des Mannes geführt. Dem 27-Jährigen war von der Waffenbehörde des Wetteraukreises in der Vergangenheit bereits ein Waffen- und Munitionsbesitzverbot auferlegt worden, gegen die er mit den Waffenfunden laut Polizeiangaben nun verstößt. Die Polizei fand demnach bei ihm auch eine kleine Menge Marihuana, bei seinem 21-jährigen Mitbewohner außerdem weitere rund 50 Gramm.